Torna il Mercatino Internazionale della Bontà: 14^ edizione per l’iniziativa benefica

MARTIGNACCO - È ormai alle porte l’appuntamento con la quattordicesima edizione del ’Mercatino Internazionale della Bontà’, iniziativa benefica che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia, Austria, Croazia e Slovenia che per un giorno vestono i panni di imprenditori etici. Domenica 5 marzo, il Città Fiera si trasformerà, per una giornata, al fine di far incontrare ragazzi di diverse nazionalità uniti nella solidarietà. Obiettivo: trasmettere ai giovani l’importanza del valore del rapporto tra etica ed economia unendo aspetti ludici ed educativi.

I fondi a Fondazione Operation Smile Italia Onlus

Il centro commerciale diventerà una grande piazza animata da giovani studenti che venderanno piccoli oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati. I ragazzi protagonisti suddivideranno il profitto raccolto con le vendite tenendo per sé il 70% dei proventi e devolvendo il 30% alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come la cifra simbolica di 10 euro necessari per affittare lo spazio espositivo e di vendita. Il Mercatino Internazionale della Bontà anche nel 2017 si ripropone di ripetere il successo della passata edizione, che ha visto protagonisti tantissimi studenti e insegnanti provenienti da numerose scuole e durante la quale sono stati raccolti 2.636 euro a favore di Operation Smile e grazie ad essi è stato possibile ridare 14 sorrisi a bambini meno fortunati.

Piccoli ambasciatori

Inoltre anche quest’anno il ‘Mercatino Internazionale della Bontà’ è arricchito dalle esibizioni degli ’Ambasciatori Junior’, curate dai ragazzi delle scuole. In sintesi, tutti i partecipanti saranno chiamati a indossare i panni di ‘ambasciatori’ della propria terra natia, svelandone l’identità e l’ospitalità attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. L'iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con regolarità ponendo grande attenzione ai progetti proposti dalle associazioni del territorio. Ciò si concretizza mettendo a disposizione delle associazioni significativi spazi di esposizione per la realizzazione di una fattiva crescita consapevole di Città Fiera con tutto il territorio.

Per ulteriori approfondimenti visita il sito web www.mercatinodellabonta.eu e la pagina ‘impegno sociale’ del sito di Città Fiera www.cittafiera.it.