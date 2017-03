Far East Market & Design tornerà a ‘colorare’ Udine 

UDINE – La missione di ’colorare’ Udine durante il periodo del Far East Film Festival continua, così come la collaborazione tra il Centro Espressioni Cinematografiche e il Comune di Udine: ecco, dunque, tornare in pista il Far East Market Arte & Design, che arricchirà il Far East Market Made in Asia (attivo, quest’anno, dal 21 al 25 aprile) con il lavoro di giovani designer e giovani creativi!

Come accedere alle selezioni

Per accedere alla selezione, basta semplicemente compilare la domanda di ammissione in tutte le sue parti e spedirla via mail all’indirizzo promozione@cecudine.org (attenzione: entro e non oltre 15 marzo). Una volta che la domanda sarà accettata, sarà sufficiente versare la quota agevolata d’iscrizione per lo stand e il gioco è fatto! Il criterio di selezione sarà quello della qualità e dell’originalità delle opere/manufatti e verranno prese in considerazione anche caratteristiche quali la giovane età dei creativi, la tipicità dei prodotti presentati (friulani o asiatici che siano), le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partita iva. Anche chi non dovesse rientrare in questi parametri, ma si sente ricco di idee vincenti, si faccia avanti. Se un’idea è potente… non troverà le porte chiuse.

Una mostra mercato

Dal 28 al 30 aprile, dunque, piazza San Giacomo ospiterà una mostra mercato che consentirà ai partecipanti di esporre i loro lavori, venderli e creare un ambiente fertile e vivace per trovare nuovi contatti. Le migliaia di persone che ogni anno visitano Udine in occasione del festival, in una pausa dal buio della sala o tra le numerose attività in città, avranno sotto i lori occhi il risultato dell’estro inventivo di molti giovani in una mostra mercato senza precedenti. Tutte le informazioni e il regolamento per partecipare al Far East Market Arte & Design e al Far East Market Made in Asia sono disponibili sul sito events.fareastfilm.com.