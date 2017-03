Mercatini, teatro e molto altro: gli eventi di oggi!

UDINE – Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi, per domenica 5 marzo.

'Il mercatino del Forte'

Il comune informa che nella giornata del 5 marzo 2017 in occasione della manifestazione 'Il mercatino del Forte' in programma in piazza Primo Maggio, dalle 6 alle 21 sarà istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata nel tratto adiacente l'ellisse centrale della piazza (aree di sosta a pagamento). Il mercatino, organizzato dal Consorzio 'Il mercatino da Forte dei Marmi', è il primo appuntamento fieristico in programma in città, e sarà dedicato a prodotti artigianali e alimentari.

’Mercatino Internazionale della Bontà’

Domenica 5 marzo, il Città Fiera si trasformerà, per una giornata, al fine di far incontrare ragazzi di diverse nazionalità uniti nella solidarietà. Obiettivo: trasmettere ai giovani l’importanza del valore del rapporto tra etica ed economia unendo aspetti ludici ed educativi. tutti i dettagli, sono qui.

Teatro per bambini

Udine città - teatro per i bambini torna domenica 5 marzo ore 17 al Teatro Palamostre con l’emozionante Zac_Colpito al cuore del Teatro Pirata di Jesi per bambini da 4 a 99 anni. E un’ora prima dell’inizio, un ‘piccolo tempo di gioco’ in foyer, a cura di Damatrà, per tutti i bambini.

‘Il Lago dei Cigni’ al teatrone

Un incantesimo che solo l’amore vero può dissolvere, le insidie di un mago malvagio, la bellezza pura delle fanciulle-cigno, atmosfere sospese fra realtà e sogno: quando si parla di danza, nulla di più romantico è concepibile de ‘Il Lago dei Cigni’. Il balletto forse più amato e celebre al mondo torna al Giovanni da Udine con il suo intramontabile fascino domenica 5 marzo, con inizio alle 18, a opera di una compagnia fra le più prestigiose di tutta la Russia, il Balletto dell’Opera Nazionale di Odessa e degli applauditi solisti Maria Polyudova eVladimir Statnyy. Info e biglietteria: Ticket disponibili presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi; tel. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria attiva anche al temporary ticket store del teatro presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì con orario 10-13 e 13.30-18) e ai siti www.teatroudine.it e www.vivaticket.it.

‘Aganis - Fate d'Acqua’

A Moruzzo è in programma la presentazione del volume ‘Aganis - Fate d'Acqua’ di Barbara Bacchetti, scritto in collaborazione con Tatiana Dereani che si occupa del progetto di turismo esperienziale ‘AganiSpiritual Experience’ legato al libro. L’appuntamento è per domenica 5 Marzo alle 11.30 nella sala Consiliare.

‘Enoarmonie’

‘Enoarmonie’, apprezzata rassegna, organizzata dall’associazione cividalese Sergio Gaggia, che propone musica di qualità e degustazioni dei migliori vini della regione, fa tappa nella splendida cornice del Castello di Spessa, a Capriva del Friuli. Domenica 5 marzo, alle 18, la violoncellista Maja Bogdanovic e la pianista Maria Beloussova, musiciste che vivono e operano a Parigi, presenteranno capolavori di grandi compositori dell'Europa dell'Est. Sarà possibile degustare i migliori vini dell’azienda Castello di Spessa. Le sottili analogie tra le pagine musicali e i tre vini di punta della prestigiosa azienda che ospiterà l’evento, saranno messe in luce dal compositore e conduttore radiofonico di Radio3 Rai Francesco Antonioni.

Mostra fotografica sull'Amideria Chiozza

‘Un sogno, un'impresa’. È racchiuso in queste due parole il senso della nuova mostra fotografica ospitata nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco, dedicata alla storia dell'Amideria Chiozza di Perteole di Ruda. L'esposizione è firmata da Milvia Morocutti e Paolo Sartori ed è realizzata dall'Associazione Amideria Chiozza in collaborazione con il Comune di Udine. La mostra, che resterà aperta fino al 19 marzo, presenta una carrellata di scatti d'autore di uno dei più importanti insediamenti industriali friulani, attivo dalla fine dell'Ottocento su iniziativa di Luigi Chiozza (1828 – 1889), chimico e scienziato di origine triestina, amico di Pasteur. Si potrà visitare l’esposizione con ingresso libero il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

‘Fiori d’inverno’: IV mostra internazionale Bonsai e Suiseki

L’evento, promosso dal gruppo ‘Bonsai Arte nel Tempo’ e ‘Namazu Bonsai Lab’, con la collaborazione della Fondazione Abbazia di Rosazzo, è dedicato a queste piccole, ma di grande fascino, opere naturali.

Ortogiardino a Pordenone

Prosegue la 38^ edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone fino al 12 marzo 2017; forte di un pubblico di visitatori che ormai da molti anni sfiora le 65.000 presenze da tutto il Nordest, questa manifestazione si attesta come il più importante appuntamento in Italia nel settore dell’ortoflorovivaismo sia per gli appassionati del verde domestico sia per gli operatori professionali.