Incidente in città: tre feriti di cui uno grave

UDINE - Un incidente in pieno centro ha causato il ferimento di tre persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica in città, sul cavalcavia tra piazzale D'Annunzio e viale Palmanova.

Due auto si sono scontrate all'una di notte: una Fiat Punto con a bordo un 37enne di Udine, e una Renault Clio con u bordo una donna udinese di 30anni e un 33enne di Pordenone. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, rimasto incastrato nell'abitacolo. Liberato dai Vigili del Fuoco (sul luogo dell'incidente insieme al personale del 118 e alla polizia stradale) è stato trasportato con urgenza all'ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Ferite, anche se in maniera meno seria, anche le altre due persone coinvolte nel sinistre, accolte anch'esse al Santa Maria della Misericordia.