Buon pareggio dell'Udinese contro la Juventus

UDINE - Un'Udinese grintosa e caparbia costringe la capolista Juventus al pareggio, il primo della stagione. La partita finisce 1 a 1 con le reti di Zapata e Bonucci. I friulani avrebbero meritato anche la vittoria, per l'intensità messa sul campo. Praticamente mai chiamato in causa Karnezis, che ha preso un gol nell'unica azione offensiva della partita. L'Udinese può recriminare per un paio di decisioni arbitrali dubbie e per un palo colpito.

In ombra Higuain, buona partita per Zapata, forse la migliore della sua stagione. Come al solito grande la cornice di pubblico, con la Curva Nord vera protagonista di giornata. Per i ragazzi di Delneri (espulso dopo il gol del pareggio juventino) un pari che vale come una vittoria!

«I ragazzi hanno interpretato bene la partita che era molto difficile e complessa. Non abbiamo concesso neanche un tiro alla Juventus e questo dev'essere un vanto per noi. Abbiamo ritrovato la giusta autostima, abbiamo avuto grande forza fisica e giocato con molta intensità. La squadra è stata molto attenta e precisa, meritava di vincere, non di pareggiare»: è il commento del tecnico dell'Udinese, Luigi Delneri dopo il pareggio contro i campioni d'Italia. «I ragazzi hanno fatto soffrire i Campioni d'Italia e di questo sono molto contento», aggiunge l'allenatore friulano che poi parla della sua espulsione: «Capita, ci sono le tensioni in campo su ogni episodio. La partita è stata maschia, ci hanno rotto dei giocatori e quando prendi punizioni che non ci sono contro la Juve puoi prendere gol e così è stato».