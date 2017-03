Uomo cade in un canale e viene soccorso dal Cnsas di Moggio

MOGGIO UDINESE - La stazione del Soccorso Alpino di Moggio è intervenuta domenica pomeriggio alle 15.15 per soccorrere un escursionista infortunatosi lungo un sentiero sopra Moggio, in località Campiolo-Stavoli. L'uomo G. C., classe 1947, di Staranzano, è scivolato mentre percorreva il sentiero Cai 417 a una quota di circa 480 metri, in un punto a sud-est di Stavoli, cadendo per una decina di metri in un ripido canale e fermandosi prima di rovinare ulteriormente.

L'allarme è stato dato dalla moglie che lo accompagnava. L'uomo, che ha riportato contusioni a una gamba, è stato recuperato dagli uomini del Cnsas, issato con il verricello a bordo dell'eliambulanza e trasportato all'ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti di rito.

Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto una pioggia incessante. Assieme ai cinque tecnici del Cnsas di Moggio e all'elicottero del 118, sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco.

L'intervento si è chiuso alle 17.