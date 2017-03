Che tempo farà lunedì 6 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Migliora leggermente il meteo su tutta la regione, con il bel tempo che è atteso da mercoledì.

L'Osmer Fvg prevede nuvolosità variabile, più intensa sui monti dove sarà possibile qualche locale e breve precipitazione, nevosa oltre gli 800-1.000 metri circa.

Di primo mattino probabili foschie o locali nebbie in pianura. In giornata sulla costa soffierà vento da sud moderato. In serata peggioramento con cielo coperto, piogge moderate e nella notte entrerà vento da nord-est.

Quota neve dai 600 metri delle Alpi ai 1.000 metri circa delle Prealpi.