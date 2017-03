Ditedi e Factory, insieme, per dare impulso all'imprenditoria giovanile

UDINE - Un rapporto di collaborazione diretta tra due realtà che puntano sull'innovazione e sul futuro lavorativo delle nuove generazioni, investendo in progetti e in risorse proiettati al futuro. Ecco spiegata la convenzione siglata tra Ditedi - Distretto delle tecnologie digitali, riconosciuto recentemente come cluster Ict dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e Factory Banca Manzano, vero e proprio propulsore dell'impresa innovativa nel cuore di Udine.



Nello specifico, è indetto un concorso con cui si mettono a disposizione 2 postazioni dell'open space della Factory di Udine a giovani professionisti e startup giovanili che intendono lanciare una loro idea imprenditoriale innovativa afferente il digitale. Due spazi gratuiti che per 12 mesi daranno modo a liberi professionisti under 35 e a startup con management giovanile (iscritte da meno di 1 anno nel registro imprese) di sviluppare il proprio business, potendo vantare una sede prestigiosa - palazzo Moretti a Udine - per il proprio progetto d'impresa. Il concorso è aperto anche a coloro che non hanno ancora costituito una startup ma che intendono lanciare la propria idea innovativa impegnandosi a costituite una startup in caso di vincita delle postazioni.

I giovani imprenditori si avvarranno, inoltre, di tutto il supporto dato dal Ditedi - Distretto delle tecnologie digitali per far crescere velocemente la propria startup, grazie all'affiliazione a condizioni agevolate.



I giovani innovatori avranno tempo fino alle ore 12:00 di mercoledì 15 marzo 2017 per sottomettere la propria candidatura inviando una e-mail a segreteria@ditedi.it in cui allegheranno il modulo, scaricabile da questo LINK, debitamente compilato; copia di un documento d'identità; relazione illustrativa del progetto innovativo afferente il digitale. Per maggiori informazioni e chiarimenti, segreteria@ditedi.it, 0432/1698013.