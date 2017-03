I Franz Ferdinand scelgono il Fvg per l'unica tappa in Nord Italia

LIGNANO - L’estate musicale in Friuli Venezia Giulia conferma Lignano Sabbiadoro capitale dei grandi eventi live in questo 2017. Annunciato il 6 marzo un nuovo grande appuntamento con una delle band rock internazionali di maggior successo degli ultimi anni, i Franz Ferdinand. Vincitori di 2 Brit Awards, nominati 5 volte ai Grammy, con più di 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la band guidata da Alex Kapranos torna a grande richiesta in Italia a tre anni di distanza dall’ultima esibizione.

L’unica del Nord Italia

Saranno solo due le date estive, l’unica delle quali nel Nord Italia sarà sabato 2 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, organizzata dalla Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e Indipendente Concerti. Biglietti disponibili online su Ticketone dalle 11.00 di giovedì 9 marzo e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di venerdì 10 marzo (dalle 11 di mercoledì 8 marzo sarà attiva anche la presale su www.iovado.club e MyLiveNation).

Info e punti vendita su www.azalea.it.