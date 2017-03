Al Palmanova Outlet Village appuntamento doppio con buona cucina e galateo

AIELLO – Al Palmanova Outlet Village arriva un ospite d’accezione: lo chef e divulgatore scientifico Marco Bianchi, volto noto televisivo, attualmente ospite della fortunata trasmissione Rai ‘La Prova del Cuoco’. Sarà al Village per promuovere il progetto ‘In tavola il benessere’, realizzato da Excelsa in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. Si tratta di un’iniziativa nata con l’obiettivo primario di aiutare la ricerca scientifica a fare nuovi passi avanti e sensibilizzare le persone sulle buone abitudini alimentari.

L’appuntamento è per venerdì 10 marzo, a partire dalle 18

Nello store Excelsa del Village sarà presentato il kit ‘piatto unico’, che racchiude in sé piccole e immediate regole che, se applicate regolarmente, porteranno un beneficio a tutto l’organismo. Il ricavato dei kit servirà per finanziare una borsa di ricerca semestrale per un ricercatore della Fondazione Umberto Veronesi. La speranza è di dare l’opportunità a un giovane e volenteroso ricercatore di poter scoprire nuove soluzioni a problemi ancora irrisolti.

‘Consigli di Bon Ton’

Un altro progetto importante, avviato nel 2017 dal Palmanova Outlet Village, è la creazione di una sezione sul sito internet del Village denominata ‘Consigli di Bon Ton’. Si tratta di una rubrica mensile di Bon Ton e stile, a cura di Nicola Santini. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo, Santini è considerato da ormai 15 anni il massimo esperto di bon ton e galateo in Italia. Autore di libri, programmi televisivi sul tema dello stile e rubriche giornalistiche, è attualmente il volto di Italia 1 all’interno della striscia quotidiana di Studio Aperto ‘Cotto e Mangiato’ come esperto di galateo. Santini sarà protagonista, assieme alle tre vincitrici, del video del contest #CentomilaBuoneScuse (che sarà girato al Palmanova Outlet il 10 e 11 marzo) e fornirà consigli di stile alla clientela.

Iniziative turistiche

Infine, continuano le attività e iniziative a valenza turistica che vedono protagonista l’outlet friulano. Il Palmanova Outlet Village, assieme agli altri outlet del gruppo, sarà presente all’ITB Berlin. In programma dall’8 al 12 marzo, a Berlino, ITB Berlin (oltre 180 mila visitatori, tra cui 108 mila operatori dal mondo del turismo e 10 mila espositori da 180 Paesi) è considerata la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo.