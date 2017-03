Nuova sede per il Vespa Club Udine e per i suoi 250 soci

UDINE – Nuova sede per il Vespa Club Udine. Lo storico sodalizio che riunisce più di 250 amanti della mitica due ruote Piaggio, ha trovato casa in via Pradamano, al civico 21. Uno spazio da condividere con la sezione Afds di Baldasseria.

Il taglio del nastro del nuovo ‘covo’ dei vespisti friulani c’è stato sabato. Oltre ai componenti del direttivo del Club, guidati dal presidente Fabio Ieronutti, erano presenti anche l’assessore comunale Alessandro Venanzi, il presidente dell’Afds Baldasseria Paolo Barazza, il consigliere nazionale del Vespa Club Italia Massimiliano Termini e i rappresentanti dei Club del Fvg.

«La nuova sede – ha chiarito Ieronutti – rappresenta per tutti i soci un importante luogo di incontro dove scambiarsi idee e consigli, e dove mantenere sempre viva la passione per la Vespa». L’appuntamento, nella nuova sede, è per l’ultimo venerdì del mese, quando gli appassionati potranno vedersi e scambiare quattro chiacchiere. Magari parlando dell’11esimo raduno ‘Città di Udine’, che quest’anno si terrà domenica 23 aprile, con probabile partenza da via Aquileia. Un evento che richiamerà in centro città oltre 500 vespisti.

«Collaboriamo con il club da quattro anni e ormai si è creato un rapporto di amicizia – ha affermato Venanzi –. Una realtà importante per la nostra città, soprattutto per il ruolo aggregativo che svolge rivolgendosi a persone di tutte le età». Nell’occasione dell’apertura della nuova sede, il Club ha donato un assegno di 300 euro a Mariangela Fantin, presidente dell’Ardos Udine, l’Associazione regionale delle donne operate al seno. «Una donazione importante per noi – ha assicurato Fantin – che potrà contribuire a ridare il sorriso a molte donne».

Per informazioni sull’attività svolta è possibile visitare il sito www.vespaclubudine.com o la pagina Facebook del club.