Francesco Gabbani sbarca in Fvg con il suo Tour!

LIGNANO - Francesco Gabbani, trionfatore assoluto dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, annuncia le prime date del suo nuovo attesissimo tour, che farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per la felicità dei tanti fan dell’artista.

Il concerto

Gabbani salirà sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il prossimo venerdì 7 luglio, unico live in Friuli Venezia Giulia, con inizio alle 21.30, organizzato dalla Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia PromoTurismoFVG. I biglietti saranno in vendita a partire dalle 11 di mercoledì 8 marzo sul circuito Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it.