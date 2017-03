Il format Shi's (nato a Udine) sbarca in Campania

UDINE - È stato aperto al pubblico il 2 marzo in Campania il sesto ristorante Shi’s in Italia, il format nato a Udine e acquisito da Cigierre, gruppo leader nella ristorazione in Italia con oltre 300 milioni di euro di fatturato. Già presente a Pordenone, Trento e Milano, in due diverse location, Shi’s varca quindi i confini del nord Italia e sbarca all’interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise dove Cigierre ha già al suo attivo i ristoranti Old Wild West e Wiener Haus. Con un totale di 225 metri quadrati per 80 posti a sedere e 15 collaboratori impiegati, Shi’s farà da apripista alla ristorazione di ispirazione orientale all’interno del principale snodo dello shopping campano.

Shi’s propone una cucina fusion di qualità

Lontano dagli 'all you can eat' ma accessibile a tutti, Shi’s propone una cucina fusion di qualità di ispirazione giapponese, adatta a tutti, offrendo un menù molto variegato, contaminato dagli chef con alcuni classici della cucina italiana e internazionale. Oltre ai classici uramaki, sushi e sashimi, da Shi’s, ad esempio, si trovano anche piatti caldi, tartare di pesce fresco e dolci prelibati. Nessun problema anche per vegetariani, vegani e celiaci: i piatti a loro disposizione sono facilmente individuabili sul menù. Shi’s è la scelta ideale per un pranzo veloce fra un acquisto e l’altro oppure per una serata diversa dal solito, in un clima informale.

Previste altre aperture nel corso del 2017

Massima attenzione alla qualità delle materie prime, menù adatto a tutte le necessità (anche dei più piccoli) e disponibilità totale verso il cliente, con un servizio veloce e cordiale. Questa la filosofia di Shi’s che offre anche la possibilità di take away, ordinando online sul sito internet www.shis.it.

La qualità del cibo e del servizio Shi’s viene testimoniata anche dalle eccellenti recensioni online, come quelle su Tripadvisor. Il ristorante di Marcianise è la prima apertura del 2017 a cui ne seguiranno altre nei primi mesi dell’anno. Shi’s aggiorna quotidianamente i suoi followers anche sui suoi profili Facebook e Instagram.