Grave incidente a Dignano: ferito in modo serio un 84enne

DIGNANO - Incidente stradale tra una Bmw e un'Ape Piaggio nella tarda mattinata di lunedì. Il fatto è avvenuto a Dignano. Ferito in modo grave un 84enne del posto, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine con l'elisoccorso. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale di San Daniele. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. Incolume la 22enne alla guida della Bmw. Sul luogo dello scontro anche i vigili del fuoco di Spilimbergo e quelli del Comando di Udine per la bonifica della carreggiata.