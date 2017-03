Principi del budgeting: seminario gratuito allo Ial

UDINE - Appuntamento con un seminario gratuito di 2 ore il 15 marzo dalle 18.30 allo Ial di Udine sui principi del budgeting e sugli strumenti per un efficace controllo di gestione. L’incontro è rivolto a titolari d’impresa, responsabili ed operatori amministrativi e finanziari ed apre un ciclo – per chi poi intenda proseguire – di quattro tappe (di 8 ore ciascuna) pensate per approfondire i temi legati al budgeting e al controllo di gestione, in particolare rispetto alle pmi e con l’aiuto di Sandro Zorino, consulente di Direzione e Organizzazione Aziendale – Theorema Consulting.

Strumenti

L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti concettuali e operativi per la corretta analisi del punto di pareggio aziendale, della redditività dei singoli prodotti, per individuare i punti di forza e di debolezza della struttura economica e patrimoniale dell'azienda e per gestire le procedure del budget aziendale.

Informazioni: 0432.626111; oppure carlo.marsich@ial.fvg.it