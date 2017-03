‘1915: Una storia della grande guerra’: ultimo appuntamento di teatro a Majano

MAJANO - Evento epocale che sconvolse milioni di persone, la Grande Guerra scaraventò i Paesi belligeranti in un conflitto totale di proporzioni inaudite e dagli effetti spietati. Lo spettacolo ‘1915’, avvalendosi di una documentazione tratta da archivi, diari e testimonianze, racconta gli eventi e le storie dei tanti soldati coinvolti in una possibile trincea attraverso attimi di vita quotidiana di quella lontana guerra, momenti d’allarme, combattimento ed attimi di sconforto, paure e gioie. Ana-Thema Teatro propone un appuntamento, venerdì 10 marzo, alle 20.45, fatto di dialoghi e monologhi intensi, lettere e testimonianze ma anche silenzi e lunghe attese che sapranno emozionare gli spettatori. Giovani soldati che aspettano, resistono e lottano per la vita e per la patria ma anche donne, madri e amiche che aiutano e soccorrono; tutto questo è 1915.

