Tpl: presentato ricorso al Tar contro l'aggiudicazione definitiva

UDINE - Il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Busitalia-SITA Nord e Autoguidovie, che ha partecipato al bando di gara per l'individuazione del gestore del trasporto pubblico locale su gomma e marittimo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'aggiudicazione definitiva intervenuta a favore della società Tpl Fvg Sscarl.



A darne notizia la Direzione Infrastrutture e trasporti del Friuli Venezia Giulia, che precisa di aver già avviato, assieme all'Avvocatura della Regione, tutti i necessari approfondimenti rispetto alle tematiche proposte nel ricorso, al fine dei conseguenti atti giuridici per la costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio.



«Purtroppo dopo i ricorsi che si sono susseguiti in fase di gara - commenta l'assessore ai Trasporti Mariagrazia Santoro - dovremo attendere anche l'esito di questa vertenza legale che si è aperta prima di procedere alla conclusione della procedura. Dispiace non poter applicare con tempi certi i previsti miglioramenti al servizio così come da risultato dalla gara». «La struttura - ribadisce l'assessore - sta già esaminando il ricorso per preparare le opportune controdeduzioni che mettano in luce il corretto operato dell'amministrazione regionale».