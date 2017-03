Merce contraffatta per un valore di 110 mila euro: 3 denunce

MANZANO - I carabinieri delle stazioni di Palmanova, Manzano e Pavia di Udine, coadiuvati da personale del Nucleo Radiomobile, hanno eseguito un servizio di controllo congiunto ad attività commerciali cinesi presenti nei comuni di Pradamano e Manzano.

La verifica ha permesso di rinvenire vario materiale di abbigliamento e accessori moda riportanti marchi contraffatti.

La merce, del valore complessivo di 110 mila euro, è stata posta sotto sequestro.



I rispettivi responsabili delle tre attività commerciali controllate, tutti cittadini cinesi residenti in Friuli, sono stati deferiti in stato di libertà per le ipotesi di reato di vendita di merce contraffatta, alterazione o uso di marchi, segni distintivi e brevetti, ricettazione.