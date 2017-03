Un tuffo nel passato: in carrozza al Castello di Arcano Superiore

RIVE D’ARCANO - In occasione della 29^ edizione di Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia, l’1 e 2 aprile, Visitait.it organizza delle gite in carrozza nei dintorni del Castello di Arcano Superiore. Prima o dopo la visita al castello, i visitatori potranno salire a bordo di due carrozze d'epoca, che attenderanno i partecipanti alle porte della rocca. Il cocchiere li condurrà in un'esperienza originale e di altri tempi, attraverso campagne e vigneti per riscoprire i ritmi lenti ormai lontani dal vivere quotidiano. La durata del tour è di circa 20 minuti; ciascuna carrozza può ospitare fino a un massimo di 6 persone.

Inoltre, durante tutto l’anno, è possibile prenotare 3 diversi tour in carrozza a San Daniele. Un’idea originale per un regalo al partner o per una ricorrenza speciale. I 3 percorsi disponibili porteranno i partecipanti a scoprire il paesaggio e i prodotti della zona di San Daniele: nel tour più breve, della durata di un’ora, si costeggia il fiume Tagliamento, si fa il guado e si continua immersi nella natura per le campagne ed i laghetti di San Daniele. È inoltre possibile scegliere di fermarsi a visitare qualche Villa storica del luogo. Il tour da due ore è un’escursione sulle colline moreniche, tra paesaggi davvero suggestivi, fino al Castello d’Arcano superiore che, a richiesta, può essere visitato. Nella gita di 3 ore si arriva ancora più lontano verso il Castello di Brazzacco – Castello di Brazzà, tra strade bianche e panorami suggestivi. È possibile visitare il castello ed alcune aziende agricole lungo il percorso, oppure decidere di fermarsi in mezzo alle praterie per un bel pic-nic. Per tutti i tour sono disponibili, a scelta prima della partenza, carrozze Break oppure Milord trainate da due cavalli.

Per ulteriori informazioni: Visitait Srl | Via Stretta del Parco 4, Buttrio | 389 6514885 | info@vistait.it | www.visitait.it |