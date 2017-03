Al via la stagione 2017 della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino

UDINE - Sarà una stagione ricca di novità. E' quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, tenutasi a Udine nella sede della Regione. Un variegato programma di eventi che si terranno lungo tutto il 2017 e che quest'anno punta a superare i 15 mila visitatori registrati nel 2016. Presenti all'evento Ylenia Cristofoli, presidente della cooperativa Pavees, che gestisce la riserva, e Fulvio Genero, responsabile scientifico del 'Progetto Grifone', che hanno illustrato il programma delle attività e i progetti che saranno proposti nei prossimi mesi; l'assessore regionale Mariagrazia Santoro, il sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli, Pierluigi Molinaro, che ha posto l'accento sull'importanza della riserva naturale anche a fini turistici per l'intero territorio e il vicesindaco Luigino Ingrazzi.

Gli interventi

«Mi è piaciuto molto che la presentazione sia partita dal programma, dalla concretezza dell'azione» questo l’esordio dell’assessore regionale Mariagrazia Santoro che ha tenuto a precisare quanto la Regione sostenga e creda in questo progetto. «La Riserva ha delle caratteristiche di eccellenza inconfutabili impegnandosi per valorizzare la biodiversità e le aree protette; coniugando l’esigenza di tutelare l’ambiente con lo sviluppo delle potenzialità turistiche ed economiche del territorio»- continua l’assessore - «Non c’è natura senza le persone che abitano e vivono questi luoghi ed è opportuno quindi guardare con più attenzione alle piccole realtà che grazie alla loro professionalità e passione stanno raggiungendo grandi risultati a livello europeo e internazionale». Dal 2013 la Regione destina 100 mila euro annui per la conservazione e valorizzazione di un compendio davvero unico del nostro territorio; recentemente ha deciso di fare un ulteriore passo avanti con il finanziamento per circa 70 mila euro al fine di realizzare una strada di accesso al carnaio, l’acquisto di un mezzo idoneo al recupero delle carcasse e ausili fondamentali per il rifornimento del punto di alimentazione degli avvoltoi. Santoro conclude dicendo «Io ci sono perchè la Regione c’è e ci sarà».

Il sindaco di Forgaria, Pierluigi Molinaro, ha sottolineato l’importanza della riserva naturale anche ai fini turistici. «Ormai – le parole di Molinaro - il centro visite, con tutta l’area naturalistica, è il centro dello sviluppo turistico e ha una rilevanza internazionale. I visitatori stanno continuando ad aumentare grazie alle tante attività organizzate dalla cooperativa, in collaborazione con il Comune e le associazioni. Il futuro del nostro territorio passa anche attraverso la sinergia tra tutti gli attori che lavorano in quest’area ed è per questo che sono stati ideati dei percorsi che si sviluppano nel territorio limitrofo quali la riattivazione della rete ferroviaria Gemona-Sacile, la pedalata assistita, la strada di Bottecchia famosa per il cicloturismo, i percorsi storico naturalistici, gli itinerari sulla Grande Guerra a San Daniele e Ragogna, i Laghetti Pakar con la pesca sportiva per le famiglie e i corsi di fotografia subacquea. L’amministrazione comunale continuerà a potenziare le attività economiche e questo comprenderà anche la Riserva».

Gli appuntamenti in programma

Il programma della stagione 2017 inizierà sabato 11 marzo con l'evento 'La notte della civetta', una serata dedicata alle civette ma anche agli altri misteriosi e affascinanti rapaci notturni, con una conferenza sulla biolgia, sul comportamento, sui miti e leggende di questi animai a cui seguirà un'escursione sul territorio, con l'accompagnamento di alcune guide esperte.

Il secondo appuntamento, l'8 aprile, sarà semore dedicato ai rapaci notturni ma anche a pipistrelli ed anfibi: 'Le voci nel buio, i misteri della notte' è appunto l'evento dedicato agli animali della notte che come il precedente si aprirà con una conferenza cui seguirà un'escursione partendo dal centro visite lungo le acque del Cornino e del fiume Tagliamento.

Appuntamento successivo il 4 giugno, dedicato ai bambini, 'Griffonday' è l'evento dedicato ai grifoni che insegna a giocare imparando a rispettare la natura; ci saranno laboratori creativi, esperimenti, animazioni e spettacoli in collaborazione con altre riserve ed altri parchi regionali ('Le Grotte' e 'Il Villaggio degli Orsi').

Il quarto appuntamento, in calendario il 18 giugno, sarà un viaggio alla scoperta del territorio di Forgaria nel Friuli con 'Food&Drink walk', una passeggiata nella natura per scoprire gli scorci più caratteristici della zona e una tappa enogastronomica in collaborazione con il Birrificio Artigianale Garlatti Costa per degustare i sapori tipici del luogo.

Nel mese di luglio, il 9, ci sarà l'attesissimo evento 'Avere sangue caldo, un modo di dire ma anche di vivere', dedicato agli animali insoliti, come la vipera dal corno, che spesso suscitano ingiustificate paure; verrà insegnato come riconoscerli attraverso una conferneza su miti e leggende ad essi associati cui seguirà un'escuriosne alla ricerca degli esemplari presenti nel territorio.

A seguire due appuntamenti per il mese di agosto: il 12 un evento inedito 'Notte da gufi per bimbi coraggiosi', una serata speciale con laboratori, letture e tante altre attività, il pernottamento in riserva presso il centro visite renderà unica questa notte d'estate; mentre i 25 agosto spazio all'osservazione delle stelle e dei pianeti con 'Una Riserva di stelle', in collaborazione con l'Associazione Calma, una serata speciale dedicata al'universo e a sistema solare alla scoperta dei pianeti con l'aiuto di telescopi professionali e della guida di personale esperto.

Il 3 settembre, in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione al rispetto degli avvoltoi, l'evento 'Vivi e liberi di volare', in collaborazione con il Parco Avventura Viva di Bussolengo, consentirà ai visitatori di conoscere meglio il comportamento, la biologia, i progetti di conservazione e il volo degli avvoltoi.

A chiusura della stagione gli appuntamenti del 31 ottobre e del 24 dicembre, per festeggiare Halloween 'Una Riserva da paura', un pomeriggio con attività da 'brivido', e la vigilia di Natale 'Natale in Riserva' con l'appuntamento della tradizionale messa serale celebrata sulle sponde del lago di Cornino ed emersione del Babin Gesù dalle acque cristalline a cura della Friulana subacquei.



Orari e aperture

La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino resterà aperta, fino alla fine di aprile, martedì e giovedì, dalle 9 alle 13, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Da maggio a settembre il centro visite resterà aperto tutti i giorni fino alle 18.