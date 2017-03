Dopo il grande successo: nuovo ciclo per ‘Cinema2Day’!

UDINE – È partito lo scorso settembre, in tutti i cinema d'Italia, e della regione Fvg aderenti all'iniziativa, ‘Cinema2Day’, il costo del biglietto offerto al pubblico è pari a 2 euro. L'iniziativa, promossa dal Mibact - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Anem - Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e Anec - Associazione Nazionale Esercenti Cinema, è valida ogni secondo mercoledì del mese.

Quando

La promozione, inizialmente prevista fino a febbraio, grazie all’enorme successo di pubblico è stata prolungata alle giornate dell’8 marzo, 12 aprile e 10 maggio. In queste date si potrà ancora acquistare il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, al costo unitario di due euro, come già successo nei mesi passati. Sono escluse soltanto le iniziative speciali e le visioni in 3d, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

Udine

Multisala Centrale

Multisala Visionario

The Space - Pradamano

Trieste

Ambasciatori

Ariston

Fellini

Giotto

Nazionale

The Space - Trieste

Gorizia

Multisala Kinemax

Uci-Cinemas Villesse

Pordenone

Multisala Cinemazero

Uci-Cinemas Fiume Veneto