Il Friuli e la sua cucina torna in tv, questa volta si misurerà con la Valle d'Aosta

UDINE - Dopo il poker di vittorie conseguito la scorsa settimana a scapito della Sicilia lo chef di Ragogna affronterà la sua quinta sfida culinaria in tv. Il friulano, Manuel Marchetti, continua la sua esperienza televisiva a 'La prova del cuoco', in gara per la quinta settimana consecutiva, dove nel consueto appuntamento 'Il Campanile' sfiderà la Valle d'Aosta. La sfida è in programma per mercoledí 8 marzo alle 12, sempre in diretta su Rai 1.



«Ed eccoci qui ancora una volta! Cos'è, la quinta ormai? Qualche settimana fa non avrei nemmeno lontanamente immaginato di arrivare fino a questo punto, ma invece grazie a voi siamo qui, pronti per una nuova avventura! – si legge sulla pagina Facebook di Marchetti –. Prossimi avversari sono gli amici della Valle d'Aosta, e ci sarà una 'battaglia fra gnocchi'! La foto può darvi qualche indizio sul piatto che presenteremo, ma più che altro ho voluto presentarvi i posti e le persone di cui parleremo, posti che ho visto e persone che ho conosciuto per la prima volta solo ieri e di cui sono rimasto profondamente affascinato!». Top secret quindi il piatto che verrà presentato in trasmissione: il piacere della scoperta lo si potrà avere soltanto seguendo la diretta tv.

Rinnova quindi l’appello a tutti i friulani. «Se potete votate, per noi e per la promozione della nostra fantastica regione. Rinunciare al quinto taglio di vino diventa complicato da chiedere, lo so, ma io ci provo lo stesso. Grazie per il sostegno che ci avete dato fino ad oggi».

Per sostenere lo chef dell'Agriturismo Casa Rossa ai Colli è possibile votare tramite sms al numero 4784784 scrivendo 2, oppure chiamare da telefono fisso l'894222 e dare il codice 2 (il costo è di 0,51 euro a voto e potrete votare al max cinque volte dallo stesso dispositivo).