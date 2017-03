Perseguitava l'ex moglie e la figlia: arrestato

MOGGIO UDINESE - I carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Tribunale di Udine nei confronti di un 56enne del posto, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge e della figlia minore.

A causa delle ripetute violazioni del provvedimenti, i militari dell'Arma sono stati costretti ad arrestare l'uomo accompagnandolo nel carcere di Udine. Un vero e proprio stalker, che già in passato aveva fatto parlare di sè per essersi arrampicato su una gru con la minaccia di buttarsi se non gli fosse stato concesso di vedere la figlia o per essersi incatenato davanti a luogo di lavoro della moglie.

Nonostante il provvedimento di allontanamento dalla famiglia, il 56enne ha sempre continuato a importunare moglie e figlia, costringendo i carabinieri a intervenire inasprendo il provvedimento da divieto di avvicinamento a custodia in carcere.