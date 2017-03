Due ciclisti investiti tra Lauzacco e Risano

PAVIA DI UDINE – Travolti da un’auto se la cavano con qualche contusione. E’ successo nel pomeriggio di martedì sulla strada provinciale 78, tra Lauzacco e Risano, quando due ciclisti sono stati investiti da una vettura in transito.

I due sono volati a terra e inizialmente le loro condizioni parevano serie. Anche per questo è stato fatto intervenire l’elisoccorso del 118. Fortunatamente i ciclisti hanno riportate solo ferite e traumi giudicati lievi. Uno di loro è stato portato in ospedale in ambulanza, l’altro in elicottero.

Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso. Va detto, però, che i due ciclisti si trovavano sulla carreggiata stradale e non nella vicina corsia ciclabile a loro dedicata. Rilievi dei carabinieri.