Attraversa con la bici sulle strisce: travolto da un'auto

UDINE – Incidente stradale, nella tarda serata di martedì, in piazza Medaglie d’Oro. Un 23enne di Motta di Livenza è rimasto ferito dopo essere stato urtato, in sella alla sua bici, da un’auto. Il ragazzo è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118.

Il sinistro è avvenuto alle 23.50. Una Hyundai condotta da un 27enne transitava su piazzale Chiavris in direzione via Monte Grappa quando giunto all’attraversamento pedonale si è scontrato con la bicicletta in fase di attraversamento. Il 23enne è caduto sull’asfalto e per questo è stato necessario soccorrerlo.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale.