Santoro: "In Fvg si conferma un servizio eccellente"

UDINE - «Abbiamo i treni più puliti, più puntuali e più confortevoli d'Italia e non siamo noi a dirlo ma i cittadini che viaggiano in treno tutti i giorni». L'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro, commenta i dati diramati da Trenitalia che ha registrato nel primo bimestre 2017 un indice di affidabilità del 99,3% e puntualità al 94,6%, con quasi 90 viaggiatori su cento che si dichiarano soddisfatti del viaggio effettuato sui treni regionali.



«Il nostro servizio regionale di trasporto ferroviario si distingue per qualità in tutti gli indicatori», prosegue Santoro, ricordando che «la Regione continua ad investire ogni anno quasi 40 milioni di euro per garantire il servizio, in costante confronto con il gestore Trenitalia a cui riconosciamo l'impegno a soddisfare tutte le richieste che in questi ultimi anni abbiamo avanzato per migliorare continuamente il trasporto sia per i pendolari che per i turisti».