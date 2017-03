Incidenti a ripetizione in città: 3 feriti

UDINE – E’ stata una giornata impegnativa, quella di mercoledì, per gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, chiamati per i rilievi di ben 3 incidenti. Feriti un pedone, un ciclista e un automobilista, portati tutti in ospedale per accertamenti.

Si è cominciato alle 7.40 in via Gino Pieri, dove all’intersezione di via Chiusaforte una 65enne a bordo di una Peugeot ha urtato un 32enne in sella alla sua bicicletta. Finito a terra, l’uomo è stato soccorso dal un’ambulanza. Poco più di un’ora dopo, alle 9, altri sinistro in via Gorizia. In questo caso si è verificato, da parte di una Polo condotta da un 68enne, l’investimento di un pedone, 87 anni, all’intersezione con via Monte Coglians. Anche in questo caso è intervenuta un’ambulanza.

Infine alle 11.40, tra via Joppi e via della Roggia, a scontarsi sono state due auto, una Polo guidata da una 61enne di Martignacco e una Citroen condotta da un 38enne di nazionalità ghanese. A causa dell’incidente una delle due vetture, la Citroen Picasso, è finita ruote all’aria terminando la propria corsa contro la cabina della Telecom. Ferito il conducente, il ghanese di 38 anni, portato in ospedale con contusioni varie.