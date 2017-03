Lutto nel mondo delle arti visive: è morto Roberto Lione

UDINE – E’ morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia Roberto Lione, regista pliripremiato, autore e fotografo, nonché artista a tutto campo in ciò che concerne le arti visive. Originario di Roma, da sei anni viveva nel capoluogo friulano.

Lione, 75 anni, era noto soprattutto per i suoi film di animazione con la tecnica stop-motion e per i suoi documentari. Con questa tecnica ha creato, scritto e diretto dodici cortometraggi 35 mm per il cinema (Film Italia, Cinecittà, Istituto Luce), cinquantatre storie cortometraggio in digitale per la televisione (Rai 3, La Melevisione), un lungometraggio 35 mm per il cinema (Film Italia).

«Roberto – racconta uno dei suoi famigliari – era una di quelle persone speciali , che non ti aspetti di incontrare nella vita di tutti i giorni. La sua arte e la sua fantasia hanno fatto felici generazioni di bambini, che ancora oggi in tutto il mondo vedono i suoi cartoni animati».

I funerali di Lione si svolgeranno a Udine venerdì 10 marzo alle 12 nell'Oratorio della Puritá, accanto al Duomo.