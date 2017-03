Il Tar Fvg riapre il Bistrò di piazza San Giacomo

UDINE – Il Tar del Fvg ha sospeso il provvedimento del Questore di Udine, Claudio Cracovia, in merito alla chiusura del caffè Bistrò di piazza San Giacomo per 15 giorni. Una decisione dopo la rissa scoppiata tra due ragazzi in pieno giorno, alle 16 di pomeriggio.

Il presidente del Tribunale amministrativo regionale, Umberto Zuballi, ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante del Bistrò, Lucilla Volpe Pasini Volpe, dall’avvocato Teresa Billiani del foro di Trieste. A favore del locale, il fatto che il personale del caffè non abbia contribuito in alcuna maniera all’episodio contestato.

Il caffè ha quindi potuto riaprire già nella giornata di giovedì, dopo sei giorni di chiusura.