Primo appuntamento A Friuli Innovazione con ‘Incontri Fuori Porta’

UDINE - Un appuntamento da non perdere quello di giovedì 9 marzo, alle 18, che inaugura la nuova serie di ‘Incontri Fuori Porta. Conversazioni al Parco’ organizzati da Friuli Innovazione al Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine (zone Ziu). Si tratta dell’evento – gratuito e aperto a tutti – ‘Stefano Montello. Coltivare l’orto ed essere felici’, una chiacchierata con l’autore su agricoltura, psiche e fattorie sociali.

La nuova rassegna

Friuli Innovazione con la nuova rassegna prevede un fitto calendario di incontri per conversare in libertà su tematiche che riguardano la vita di tutti i giorni come la meteorologia, l’alimentazione, l’agricoltura o la montagna, solo per citarne alcune. Non solo innovazione, start up e progetti ad alto contenuto tecnologico dunque, ma anche argomenti che riguardano il sociale, il tempo libero, la società in generale. ‘Coltivare l’orto ed essere felici’ è il primissimo appuntamento che apre questo nuovo ciclo di eventi con l’atteso ospite Stefano Montello, contadino, ma anche scrittore, musicista e ‘fattore sociale’.

Montello

Autore di due libri ‘Manuale ragionato per la coltivazione dell’orto’ e ‘L’albero capovolto. Le opere e i giorni in una fattoria sociale’, Montello farà conoscere al pubblico presente i temi a lui più cari appartenenti alla sua personale e quotidiana esperienza: la coltivazione della terra, l’esperienza di lavoro di un contadino, il rapporto con la stagionalità. Parlerà anche di psichiatria e della vita pratica in una fattoria sociale, di come la natura e il contatto con la terra possano aiutare in meglio la psiche e l’animo umano. Ad approfondire con lui queste tematiche di rilevante carattere sociale ci sarà l’operatore della salute mentale Fulgenzio Baldin. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni: Friuli Innovazione, tel. 0432 629942.