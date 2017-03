Percoto Canta: canoro più importante del Nordest 'compie' 30 anni

PERCOTO - Buon anniversario Percoto Canta! Il concorso canoro più importante del Nordest, e fra quelli di maggior richiamo in Italia, nato dall’idea un gruppo di amici, compie 30 anni, e lo fa nel migliore dei modi, presentando quella che si annuncia già come una grande trentesima edizione. Nel corso degli anni Percoto Canta ha saputo valorizzare migliaia di talenti, arrivati in Friuli Venezia Giulia da tutta Italia per inseguire un sogno. Alcuni di loro sono poi riusciti a fare della propria passione un cammino di vita, come la meravigliosa Lodovica Comello, ora star mondiale, protagonista a Sanremo pochi giorni fa, che proprio lo scorso anno partecipò nuovamente al concorso in qualità di giurata, o la giovane Shari Noioso, che dopo aver stupito l’Italia nel programma ‘Tu si Che Vales’, ha preso parte nientemeno che al tour de Il Volo e si attesta oggi come una delle più fresche novità della musica nazionale.

La giuria

Un concorso che ha fatto della qualità delle proposte un distinguo, qualità garantita anche quest’anno da una giuria di assoluto livello e prestigio del nostro panorama musicale. A giudicare i concorrenti nelle fasi salienti della gara, quella delle selezioni e quella della finale, saranno Simona Molinari, strepitosa cantautrice jazz conosciuta in tutto il mondo, Andrea Mirò, cantante, autrice, polistrumentista e direttore d’orchestra, Luca Pitteri, vocal coach e amatissimo volto tv e Adriano Pennino, arrangiatore dei grandi e direttore d’orchestra ormai di casa a Sanremo. Nomi eccellenti, che si aggiungono ai tanti grandi giurati delle precedenti edizioni, come la già citata Lodovica Comello, Bungaro, Rossana Casale, Silvia Mezzanotte, Giò di Tonno, Peppe Vessicchio, Remo Anzovino, Paola Folli, Fiorenzo Zanotti, Grazia Di Michele, tra gli altri. Per i tanti aspiranti cantanti d’Italia il sogno ricomincia oggi, sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni per le tre categorie in gara: Junior, Senior e Cantautori-brani inediti.

I tempi e le modalità

Una vota chiuse le iscrizioni, c’è tempo fino al 12 aprile, sarà la volta delle selezioni, che si terranno sabato e domenica 22 e 23 aprile alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli. I concorrenti che otterranno il lascia passare per la grande finale si sfideranno poi sabato 15 luglio nella splendida cornice della Villa Frattina Caiselli di Percoto di Pavia di Udine, pronta a tramutarsi in un bellissimo teatro a cielo aperto per ospitare il pubblico e i concorrenti sul suo grande palco. Fra i motivi di maggior pregio della rassegna vi è senza dubbio la presenza dell’orchestra, diretta dal M° Nevio Lestuzzi, arricchita dalla sezione archi della Mitteleuropa Orchestra, eccellenza culturale regionale, un ensemble unico che accompagnerà magistralmente le esibizioni dei concorrenti, fattore questo che ben pochi concorsi in Italia possono vantare. Di grande valore anche i premi in palio; i vincitori delle tre categorie, sottoposte oltre al parere della giuria di qualità, anche a quello della giuria critica e all’apprezzamento popolare, si aggiudicheranno borse di studio per un totale di 3500 euro.

Per consultare le modalità di iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni sulla manifestazione visitare il sito www.percotocanta.it alla sezione ‘iscrizione’, o scrivere a info@percotocanta.it.