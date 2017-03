FVG - Proseguono le gironate di bel tempo su tutta la regione. Anche venerdì splenderà il sole e in pianura le temperature toccheranno i 19 gradi centirgradi.

L'Osmer Fvg prevede cielo in genere sereno salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. In montagna soffierà vento forte da nord in quota, con probabili raffiche anche nelle valli.

Su pianura e sulla costa vento da moderato a sostenuto. L'aria sarà molto secca.