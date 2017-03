Tir contro auto: 33enne è grave

BERTIOLO - Grave incidente nel cuore della notte nei pressi di Basagliapenta. Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 13 Pontebbana attorno all’una di notte e ha coinvolto un camion e un auto - come riportato da Il Gazzettino che per primo ne adatto notizia -.

La dinamica

Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento da parte polizia stradale di Udine che è intervenuta per i rilievi. Fortissimo l’impatto: l’autoarticolato è finito di traverso sulla carreggiata, l’auto ha fatto un balzo di circa 50 metri. Entrambi i mezzi hanno impattato anche su un albero.

Le condizioni sono gravi

Il conducente dell’auto, un cittadino straniero, G.Z.T.J., queste le sue iniziali, è rimasto incastrato nel mezzo. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. E’ lui ad aver riportato i traumi peggiori: dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Le condizioni sarebbero ancora gravi, tanto da essere ancora in rischio di vita - come chiarito dal quotidiano -.

Viabilità bloccata

La strada è stata chiusa fino alle 6 del mattino di venerdì 10 marzo: prima per consentire l’intervento dei soccorsi, poi, per bonificare la strada e tagliare la santa di cui si sono schiantati i due veicoli.