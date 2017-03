Viale Tricesimo: lunedì 13 marzo via all'asfaltatura

UDINE - Da lunedì 13 marzo 2017 inizieranno i lavori di asfaltatura di viale Tricesimo. La prima fase degli interventi riguarderà il tratto tra le vie Feletto e Montello. L'asfaltatura riguarderà entrambe le corsie di viale Tricesimo, ma la direzione di transito verso nord (da piazzale Chiavris a Terminal Nord) sarà sempre garantita con l'apertura di una delle due corsie (quando i lavori interesseranno la corsia in uscita dalla città, il transito verrà spostato sulla corsia opposta).

Le deviazioni previste

Per quanto concerne invece il flusso di traffico diretto verso Sud (direzione Terminal Nord-piazzale Chiavris) la circolazione verrà deviata in via Maestri del Lavoro, e quindi proseguirà verso sud lungo via Feletto.

Per snellire la circolazione su via Feletto nel tratto interessato dalla deviazione, l'uscita delle vie S. Margherita del Gruagno, Cassacco e Reana, vedrà l'obbligo di svolta a destra in direzione piazzale Chiavris, onde evitare di causare problemi al traffico. Durante tutta la prossima settimana, su entrambi i lati del viale verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in caso di violazione.

Potrebbero formarsi dei rallentamenti

«Sappiamo che i rallentamenti saranno inevitabili – spiega l'assessore alla Mobilità Enrico Pizza – perché viale Tricesimo è una via interessata dalla presenza di molte attività commerciali. Il viale rimarrà comunque sempre accessibile al traffico verso nord, e quindi l'accesso alle attività commerciali sarà sempre assicurato. Questa prima fase dovrebbe inoltre concludersi in pochi giorni». L'invito dell'amministrazione è quello di usare percorsi alternative. «Suggeriamo come sempre per entrare in città da nord, l'utilizzo della Tangenziale. Abbiamo atteso la fine dei lavori di Cafc in via Tavagnacco, per farne una via alternativa assieme a viale Vat».

Via Montello verrà chiusa al traffico (eccetto frontisti) solamente quando i lavori arriveranno in prossimità dell'intersezione con viale Tricesimo. In quell'occasione il traffico, proveniente da via Alessandria e viale Vat verrà deviato lungo la corsia riservata bus per raggiungere piazzale Chiavris.

«La polizia locale monitorerò la zona – anche dalla sala operativa tramite le telecamere - per verificare la situazione e intervenire con azioni mirate in caso di situazioni particolarmente critiche» conclude l'assessore Pizza.