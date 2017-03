Anche gli special Olympics Csen all’Fsb Show di Udine!

MARTIGNACCO – Csen - Centro Sportivo Educativo Nazionale - sarà fra i protagonisti di ‘Fsb Show - Il Fitness, lo Sport e il Benessere in Fiera', in programma i prossimi 11 e 12 marzo.

Sport inclusivo

In occasione della manifestazione fieristica, come avviene già da 4 anni, la sezione Fvg del Centro Sportivo Educativo Nazionale organizza un progetto di inclusione: «Ci sarà una giornata di sport inclusivo – ha spiegato Giuliano Clinori, presidente Csen Fvg, e vicepresidente nazionale - circa 80 atleti di special Olympics (con disabilità intellettiva) saranno protagonisti a Fsb Show e proveranno gli sport presenti per l’evento, dall’arrampicata al golf, dalla giocoleria, alla danza».

Fitness e arti marziali

Sul palco nel padiglione del fitness (il 6) saranno numerose associazioni che si esibiranno mostrando tutte le attività proposte. Spazio però anche alle arti marziali che saranno invece presenti al padiglione 7 con moltissime attività. «Ci aspetta un weekend all’insegna del fitness, della danza e delle arti marziali. A questa disciplina sarà dedicato un intero padiglione che ospiterà stage, seminari e competizioni di ogni genere. Lo Csen regionale – ha precisato Giuliano - ha organizzato numerose attività che prevedono la partecipazione di oltre 2 mila atleti impegnati in gara nelle varie discipline. Saranno dunque numerose le società presenti all’ente fiera di Martignacco. Da non dimenticare poi l’area riservata per il gioco sport ‘marchiato’ Csen».

Il programma Csen

Le attività delle associazioni di arti marziali prenderanno il via fin dalle 10 di sabato 11 marzo, quando sono in programma diversi stage, esibizioni e seminari, come anticipato da Clinori: alle 14 spazio a ‘Gioco sport’ (un percorso a ostacoli organizzato proprio da Csen e pensato per i più piccoli), alle 15 (fino alle 19) è in a calendario il Campionato Nazionale Csen di Wushu, mentre alle 16 ci sarà la gara Kata (forme tradizionali di karate) e Kumite (combattimento). Non sarà da meno la domenica. Dalle 10 sono in programma il campionato nazionale Csen e Sanda Cup, stessa ora per il campionato nazionale Kung Fu Csen e per l’open Grappling – Mma – k1– Csen. Sempre dalle 10 è prevista anche una competizione di karate– Csen.