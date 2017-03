Scoppia un incendio in una cucina: madre e figlio intossicati

MANZANO - Due persone, madre e figlio, sono rimaste lievemente intossicate nel rogo scoppiato nella cucina della casa della donna a Manzano. L'incendio è divampato intorno alla mezzanotte di giovedì al civico 3 di via dei Molini. L'anziana padrona di casa, una donna di 80 anni, ha subito chiamato il figlio che vive poco distante e che è accorso in suo aiuto.

L'uomo ha tentato di domare le fiamme con degli estintori ma è stato inutile e ha quindi allertato i Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre da Udine e Cividale del Friuli. Madre e figlio sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale per accertamenti, a seguito di un principio di intossicazione.

L'incendio, divampato per cause in corso di accertamento ma di probabile origine elettrica, ha danneggiato l'abitazione rendendola inagibile. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 4 del mattino per domare l'incendio e rimuovere tutto il materiale accumulato.