Aspiag in 8 giorni raccoglie 66.227 euro a favore delle donne

UDINE - In soli otto giorni 66.227,80 euro. E' il risultato della raccolta fondi 'Il mondo ha bisogno delle donne', che Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Nordest, ha attivato dal 27 febbraio al 5 marzo alle casse dei propri supermercati Despar, Eurospar e Interspar in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna.

La cifra è il frutto di 82.607 donazioni alle casse, per un valore medio di 0.80 euro l’una: «E’ la dimostrazione che basta davvero poco per fare molto», evidenzia l’amministratore delegato di Aspiag Service, Paul Klotz.

La somma è stata equamente suddivisa tra quattro associazioni locali che si occupano delle donne, della loro salute, dei loro diritti e della loro piena integrazione.

Per il Friuli Venezia Giulia, il contributo di 16.557 euro è stato destinato al comitato provinciale di Pordenone dell’AISM Onlus (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Come l’associazione nazionale, anche il comitato provinciale, fondato nel 1982, si occupa di supporto e assistenza psicofisica a chi si trova a dover affrontare questa malattia: ogni 4 ore una persona riceve una diagnosi di Sclerosi Multipla, e le più colpite sono proprio le donne, con un rapporto di 3 a 1.

Alla consegna dell’importo raccolto grazie alla generosità dei clienti friulani e giuliani hanno partecipato il vicesindaco di Pordenone, Eligio Grizzo, la presidente Aism sezione di Pordenone, Deborah Magaraci, il presidente regionale Aism, Sante Morasset, il consigliere nazionale Aism per il Fvg, Gabriele Cadelli. Per Aspiag Service c'erano Fabrizio Cicero Santalena, direttore del Centro distributivo Despar per il Friuli Venezia Giulia, Patrizia Pituelli, capoarea vendite per la regione e Tiziana Pituelli, responsabile marketing Despar per il Fvg.