Giorno della Cicogna: i bambini daranno un nome a ben 12 esemplari

FAGAGNA - Una giornata pensata per i più piccoli, ma non solo. Si tratta de ‘Il Giorno della cicogna’, in programma dalle 9.30 di domenica 12 marzo, all'Oasi dei Quadris di Fagagna. Durante la manifestazione saranno liberati dalla voliera ben 12 esemplari (8 maschi e 4 femmine) ai quali i bambini presenti potranno dare un nome. L’evento è a ingresso è gratuito.

I laboratori

Ma non è tutto, la giornata proseguirà dalle 10.30 (per circa un’ora) con dei laboratori di lettura per bimbi, le fiabe saranno rigorosamente dedicate alle cicogne. Alle 11.30, fino alle 12.30, invece, ancora laboratori creativi dal titolo suggestivo: "Costruiamo il nido della cicogna». In programma quindi un buffet, offerto dall’Oasi. Per chi lo desiderasse, invece, è possibile portare da casa un pranzo al sacco.

La puledrina

Ma non è tutto perché qualche giorno fa, nella notte fra il 5 e il 6 marzo, all'Oasi dei Quadris di Fagagna, c’è una nuova ospite, una puledrina di razza konik. I piccoli domenica 12 potranno dare un nome anche a lei.