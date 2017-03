Gli eventi del weekend! Ecco qui una selezione

UDINE – Ecco qui una selezione degli eventi in programma oggi a Udine e provincia.

'La mano, le mani, comporre mondi'

La rassegna Calendidonna continua, sabato 11 marzo, alle 18, alla Casa delle Donne, con l'inaugurazione della mostra di Loretta Cappanera e Laura Leita «La mano, le mani, comporre mondi». L'esposizione è incentrata sulle opere di due artiste udinesi, Loretta Cappanera e Laura Leita, in particolare sul dialogo tra i due diversi modi di operare nel processo artistico individuale. Per Loretta Cappanera seguendo le suggestioni che attingono all’universo personale e a motivi ancestrali con l’impiego di una tecnica che fonde il tessere e il cucire con il disegnare e l’imprimere. La mostra è visitabile fino a sabato 8 aprile con i seguenti orari: martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19. Le artiste saranno presenti sabato 25 marzo e sabato 6 aprile dalle 10 alle 12.30.

‘Aperitivi con Napoleone’

Grande successo per la mostra ‘Napoléon Bonaparte – J’Arrive, le cinque facce del trionfo’, ospitata fino al 2 aprile per questa sua prima proposizione europea nell’Ex Chiesa di San Francesco a Udine. A impreziosire ulteriormente l’esposizione ritorna il ciclo degli ‘Aperitivi con Napoleone’, incontri di approfondimento legati all’esperienza e alla presenza di Napoleone in Friuli Venezia Giulia, organizzati in collaborazione con l’Associazione le Souvenir Napoléonien. Sabato 11 febbraio (alle 11 negli spazi della mostra) andrà in scena l’incontro ‘Napoleone Attila delle Venezie’.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica i fotografi iscritti alla pagina Facebook ‘Sei di Udine se….’ potranno accedere alla mostra per scattare una foto a tema. Gli stessi dovranno poi pubblicarla sulla pagina del gruppo; l’autore dello scatto che otterrà più ‘mi piace’ entro le 15 di mercoledì 15 marzo vincerà due biglietti per lo spettacolo ‘Stars&Movies’ dell’ensemble Piano Twelve e del Coro Polifonico di Ruda, in programma il 12 luglio al Castello di Udine. Durante il fine settimana saranno riproposte anche le visite guidate aperte a tutti presiedute dal dottor Foramitti, che si terranno a orari prefissati nei giorni di sabato 11 (15 e 16.30) e domenica 12 marzo (15 e 16.30). L’appuntamento con la mostra ‘J’Arrive, le cinque facce del trionfo’, si rinnova tutti i fine settimana, il venerdì e sabato (10-13 e 15-18) e la domenica (10-18) fino al 2 aprile.

Cinema Sociale di Gemona ‘Fukushima: A Nuclear Story’

Nel sesto anniversario dello tsunami, seguito a un violentissimo terremoto, che l'11 marzo 2011 nella costa nord-orientale del Giappone provocò la catastrofe nucleare di Fukushima, oltre a migliaia di morti e dispersi, sabato 11 marzo, alle 19, la Cineteca del Friuli propone al Cinema Sociale di Gemona ‘Fukushima: A Nuclear Story’ (2016) di Matteo Gagliardi, scritto da Christine Reinhold, Matteo Gagliardi e Pio d’Emilia, e prodotto da Teatro Primo Studio - Film Beyond.

‘Sparla con me’: Dario Vergassola a Osoppo

Sabato 11 marzo, alle 20.45, al Teatro della Corte di Osoppo (via XXII Novembre, 3), arriva Dario Vergassola con lo spettacolo ‘Sparla con me’: Un vortice di parole e musica per uno spettacolo irriverente e divertentissimo. Info e prenotazioni 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | biglietti spettacolo intero 12 euro | ridotto 10 euro |

VisioKids

Continua l’appuntamento con VisioKids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo: sabato 11 marzo, alle 15, sullo schermo ‘Lego Batman – Il Film!’ Dopo lo splendido ‘The Lego Movie’, che tre anni fa ha conquistato grandi e piccini, una nuova avventura che promette un alto tasso di divertimento e una valanga di… mattoncini! Per i più piccoli la proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica 5 euro). Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Amore a San Giorgio

Amore è una commedia anticonvenzionale e ipnotica, vincitrice di due Premi Ubu 2016 come miglior novità drammaturgica italiana e miglior allestimento scenico. È l’ottava commedia scritta dal drammaturgo siciliano Spiro Scimone, la quarta con la regia di Francesco Sframeli, e approda a Teatro Contatto sabato 11 marzo, alle 21, al Teatro San Giorgio di Udine. Al termine dello spettacolo, la Compagnia Scimone Sframeli incontra il pubblico.

Al via la stagione primaverile di Tsu

Tsu/Teatro Sosta Urbana, la realtà che sta portando con successo il teatro di qualità e di alta professionalità prodotto in regione e in Italia tra i quartieri di Udine, torna con la sua stagione primaverile che avrà tre tappe ravvicinate e ciascuna di grande fascino. Si comincia sabato 11 marzo, alle 20.45, alla sala Spazio Venezia di via G. Stuparich 3, a Udine, con la prima regionale di ‘Peli’ di Carlotta Corradi, per la regia di Veronica Cruciani e interpretata da Alex Cendron (attore uscito dall’Accademia Nico Pepe) e Alessandro Riceci. Una produzione Quattroquinte in collaborazione con OffRome – Roma.