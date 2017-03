Il Tavagnacco in campo a Cuneo

TAVAGNACCO - L’obiettivo è fare punti per tenere la zona play out a distanza di sicurezza. Sabato 11 marzo alle 15 il Tavagnacco torna in campo per la ripresa del Campionato di serie A femminile affrontando in trasferta la neopromossa Cuneo. Una squadra che in classifica dista 7 punti dalle friulane (17 a 24), occupando l’ultimo posto utile per l’accesso ai play out. Le ragazze di mister Amedeo Cassia arrivano alla partita dopo due vittorie ottenute contro Mozzanica (in Campionato) e Padova (In Coppa Italia), ma con la lista delle indisponibili che è sempre più lunga.

Oltre alle ‘storiche’ infortunate De Val, Veritti, Benedetti, Peressotti e Zuliani, si aggiunge Tuttino, con Paroni costretta a restare in Friuli per problemi di lavoro e Clelland che è tornata dagli impegni con la Nazionale scozzese acciaccata. Cassia, quindi, dovrà fare di necessità virtù e schierare alcune delle giovani a disposizione.

«Andremo comunque a Cuneo per giocarcela e per riportare in Friuli dei punti – ammette il mister del Tavagnacco –. Darò la possibilità ad alcune delle calciatrici di mettersi in mostra giocando fin dall’inizio, mostrando di che pasta sono fatte durante una partita fondamentale per la nostra stagione. L’importante – conclude – è che diano tutte il massimo. Poi, come al solito, sarà il campo a dare il responso su chi avrà meritato di più».

All’andata la partita terminò 4 a 1 per il Tavagnacco grazie alla doppietta di Clelland e alle reti di Zuliani e Brumana.