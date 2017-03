Altro furto di pannelli fotovoltaici: danno da 30 mila euro

PALAZZOLO DELLO STELLA – Pannelli fotovoltaici ancora nel mirino dei ladri. E’ successo a Piancada, località di Palazzolo dello Stella, dove sono ‘spariti’ 300 pannelli per un valore complessivo di circa 30 mila euro.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra l’8 e il 9 marzo, e come già accaduto in passato, i ladri hanno utilizzato dei furgoni per il trasporto dei pannelli. Nel dettaglio, a essere portati via, sono stati 284 pannelli fotovoltaici.

Della vicenda si stanno interessando i carabinieri della Compagnia di Latisana, che hanno effettuato un sopralluogo e verificato come i ladri si siano introdotti nell’area dei pannelli tagliando una parte di recinzione esterna.