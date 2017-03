Maxi tamponamento in autostrada: 7 persone ferite

PORPETTO - Grave incidente nella notte sulla A4, in autostrada. Quattro le automobili coinvolte, con 7 persone rimaste ferite, tra cui un bambino che in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto all'una di domenica notte poco dopo il casello di Porpetto, in direzione Venezia.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Palmanova, a scontrarsi sono state una Peugeot 407 con a bordo due persone rimaste illese, una Nissan Qashqai con altre due persone rimaste ferite, due Volkswagen Golf su cui viaggiavano 5 persone (tra cui il bambino) rimaste tutte ferite. A bordo c'era anche un cagnolino che è morto.

Sul posto, oltre alla polizia, Vigili del Fuoco, personale di Autovie Venete e ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Palmanova e Udine. L'autostrada, per favorire le operazioni di soccorso, è rimasta chiusa fino alle 3 di notte.