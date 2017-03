Sconfitta per il Tavagnacco a Cuneo

CUNEO – Niente da fare per il Tavagnacco. Le gialloblu tornano dal Piemonte con zero punti e con la consapevolezza che per evitare i play out bisognerà lottare fino alla fine. Il Cuneo vince 2 a 1 (per le friulane in rete Brumana) e riduce la distanza in classifica proprio dal Tavagnacco a 4 punti.

Primi 45 minuti privi di emozioni, con le padrone di casa che si fanno preferire. Le due squadre faticano a creare azione da gol e i portieri non vengono praticamente mai chiamati in causa. Il primo tiro della partita è del Cuneo, che all’11’ con Iannella tenta di sorprendere la difesa friulana, attenta a respingere la conclusione ravvicinata in angolo. Al 20’ è Piacezzi a provarci, ma la mira non è delle migliori. Al 32’ punizione di Brumana da 30 metri, con la palla che termina abbondantemente a lato. Al 35’ Ferroli respinge con i pugni una conclusione insidiosa da calcio d’angolo. Al 44’ Iannella spizza di testa su cross da calcio d’angolo, con la palla che finisce a lato.

La ripresa comincia con il vantaggio del Cuneo, con Sodini che all’1’ riceve palla al limite dell’area e supera Ferroli in uscita con un preciso pallonetto. Il Tavagnacco non si scuote e al 7’ è Errico a sfiorare il raddoppio chiamando in causa Ferroli. Passano solo due minuti e al 9’ Cuneo ancora pericoloso con Iannella, che costringe il portiere gialloblu a intervenire e a respingere di piedi. Finalmente il Tavagnacco, in campo con la maglia verde, reagisce, e al 10’ raggiunge il pareggio con Brumana, che dal limite interno dell’area fa partire un rasoterra che supera Ozimo. Al 21’ occasione per Oliviero, che lanciata a rete da Sodini spedisce a lato. Un minuto dopo, al 22’, risponde Clelland entrando in area dalla sinistra e facendo partire un tiro che viene deviato e finisce alto. Dal successivo calcio d’angolo Frizza colpisce di testa, ma Ozimo para a terra. Il Cuneo torna in vantaggio al 25’ con una bella conclusione di Mellano al termine di un’azione prolungata nella metà campo friulana. Al 32’ ci prova Iannella, con la palla che finisce a lato. Occasionissima per il Tavagnacco al 40’, con Lana che servita dalla sinistra tenta la deviazione vincente, ma trova sulla sua strada Ozimo. Al 44’ è Del Stabile a trovarsi a tu per tu con il portiere del Cuneo, ma perde l’attimo e l’occasione sfuma. La partita termina senza altre emozioni dopo 4 minuti di recupero.

CUNEO - UPC TAVAGNACCO 2-1

CUNEO: Ozimo, Rosso, Nietante, Piacezzi, Oliviero, Armitano, Mellano, Errico, Mascarello (Franco), Sodini, Iannella. All. Petruzzelli

UPC TAVAGNACCO: Ferroli, Martinelli, Frizza, Pochero (Clelland), Sardu, Brumana, Camporese, Cecotti, Dri, Del Stabile, Filippozzi. All. Cassia

ARBITRO: De Angeli di Milano

MARCATORI: 1’ st Sodini, 10’ st Brumana, 25’ st Mellano

NOTE: ammonite Filippozzi, Camporese, Frizza