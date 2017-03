Scontro auto-moto a Povoletto: grave un ragazzo minorenne

POVOLETTO – Un motociclista minorenne si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente a Primulacco di Povoletto: la moto sulla quale viaggiava, una Yamaha 125, si è scontrata con una Toyota Yaris.

Lo schianto è avvenuto sabato verso le 19.30, all'altezza dell'incrocio con via del Cristo. Il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto in seguito allo scontro, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto, per soccorrerlo, è arrivata un’ambulanza del 118.

Il giovane abita a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Udine Est. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.