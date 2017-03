A Udine lo sportello casa per informazioni su leggi e contributi

UDINE - Informazioni sulle agevolazioni e sulle leggi a sostegno dell'abitare: a fornirle ai cittadini che ne avranno bisogno sarà lo Sportello Risposta Casa, attivato nel Comune di Udine nell'ambito della collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

«Si tratta – spiega l'assessora ai Diritti e Inclusione Sociale Antonella Nonino – di un nuovo servizio informativo promosso dalla Regione nell’ambito della riforma delle politiche abitative e coordinato dal tavolo territoriale del Friuli Centrale. Fornirà un servizio di orientamento ed accompagnamento ai cittadini che cercano un alloggio o vogliono ottenere informazioni sulle agevolazioni e sui contributi a sostegno dell’abitare, in sintonia con quanto prevede la riforma regionale (lr 1/2016)».

L'iniziativa è improntata alla creazione di una rete territoriale che consenta di dare un servizio ai cittadini, raccogliendo direttamente dagli utenti le esigenze abitative e al contempo facendosi portavoce delle offerte provenienti dal territorio, sia quelle di enti pubblici che quelle dei privati.

Gli sportelli Risposta Casa, aperti al pubblico, nella prima fase avranno esclusivamente il compito di raccogliere dati e fornire informazioni sui canali contributivi previsti dalla riforma, ma non potranno accogliere le domande di contributo dei diversi canali di finanziamento (come ad esempio contributo acquisto/ristrutturazione prima casa, sostegno all’affitto, alloggi Ater, etc…), che restano in capo agli uffici regionali, alle Ater, ai Comuni, secondo le rispettive modalità. A Udine lo Sportello Risposta Casa si trova in via Micesio 31 ed è aperto il lunedì dalle 15 alle 19 e mercoledì dalle 9 alle 13.