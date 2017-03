Gli eventi della domenica: eccone una selezione

UDINE - Ecco qui alcuni degli eventi in programma per domenica 12 marzo.



P-Greco Day

Domenica 12 marzo, dalle 14.30 alle 18, nell'ambito del programma del P-Greco Day, sono in programma due eventi: il Gran Prix Italiano di Othello nella Ludoteca comunale di via del Sale, in collaborazione con Fngo - Federazione Nazionale Gioco Othello e UniCredit Circolo Udine, e il torneo di scacchi in collaborazione con UniCredit Circolo Udine.

Teatro in friulano

È tutto pronto per dare il via alla tradizionale rassegna che porta in scena il teatro friulano, alle porte della primavera. Il cartellone, promosso dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Udine in collaborazione con il circolo culturale ricreativo S. Osvaldo, l’associazione culturale Udine Sipario e l’Associazione Teatrale Friulana, apre la programmazione con la presenza straordinaria del duo comico «I Trigeminus». Si comincia domenica 12 marzo con un doppio appuntamento: il gruppo teatrale Il Tomât di Udine propone 'Al è dome un sium', spettacolo liberamente tratto da ‘E’ solo un sogno’ del duo lucano Alfonso Piccirillo e Carmelo Gaudiano per la regia di Adriana Dainotto. Gli spettacoli avranno luogo all’auditorium Menossi in via S. Pietro 60, nel quartiere di Sant’Osvaldo, con inizio alle 17, e sono ad ingresso libero. Info: Puntoinforma tel.0432 1273717, via Savorgnana 12 www.comune.udine.gov.it

‘Cleanin’ March’

Domenica 12 marzo verrà realizzata la 4^ Edizione della ‘Cleanin’ March’: la festosa marcia di pulizia delle aree pubbliche lignanesi. La zona interessata alla pulizia sarà il Lungolaguna che va dal ‘Vivo’ al cimitero.

‘L’infanzia del Mago’

Ultimo appuntamento dedicato ai più piccoli e a tutta la famiglia domenica 12 marzo alle 17 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: si conclude infatti con ‘L’infanzia del Mago’ la fortunata rassegna ’Teatro Bambino’, che fa parte del percorso Udine Città-Teatro per i bambini promosso congiuntamente dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dal CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg. Biglietteria aperta in Via Trento, 4 – Udine dal martedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 19.00. Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle 15.30. I titoli sono acquistabili anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it. Posto unico 6 euro.

Danza a Villa Manin

La prima parte della tredicesima Residenza di Dialoghi, il progetto che ha coinvolto dal 2015 ad oggi numerosi artisti e formazioni multidisciplinari italiane ed internazionali, si conclude domenica 12 marzo alle 18 (ingresso libero) nello Spazio Residenze di Villa Manin con la dimostrazione aperta al pubblico della ricerca artistica firmata da Valentina Saggin e Anna Savanelli. A seguire le danzatrici di Arearea incontrano il pubblico. Per informazioni www.cssudine.it tel.0432 506925.

‘Travels paesaggi sonori dal mondo'

Un melting pot musicale per costruire una condivisa visione di incontro e integrazione fra le persone, un concerto di beneficenza che si oppone all’indifferenza, ai pregiudizi e alla diffidenza. Contro ogni barriera, Live Act e Cas*Aupa presentano ‘Travels paesaggi sonori dal mondo’, domenica 12 marzo, alle 21, al Teatro Palamostre (Sala Pier Paolo Pasolini) di Udine per Dissonanze 2.0 e Tx2 del CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg. Info e prevendita alla biglietteria del Teatro Palamostre aperta da martedì a sabato dalle 17.30 alle 19.30, t. 0432 506925, biglietteria@cssudine.it. La sera di Travels la biglietteria apre alle alle 20.

‘Teatro x bambini’

Ultimo appuntamento della rassegna ‘Teatro x bambini’, come sempre promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Giovanni al Natisone, per la direzione artistica del Cta - Centro di Teatro d’Animazione e Figure. Domenica 12 marzo alle 16.30 all'Auditorium delle scuole di San Giovanni al Natisone, di scena ‘Il pesciolino d’oro’, fiaba popolare tratta da Aleksandr Puškin e ripresa anche dai fratelli Grimm, con Alice Melloni. Lo spettacolo è curato da Roberto Piaggio, scenografia e oggetti di scena di Elisa Iacuzzo, costume di Maria de Fornasari e costruzioni di Stefano Podrecca. Info www.ctagorizia.it.