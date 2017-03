Luna piena di marzo in Vergine

FVG - La Luna sarà Piena oggi, domenica 12 marzo 2017, alle 15.54, nel segno della Vergine ai gradi 22.

Purtroppo la Luna non potrà rivelarsi in tutto il suo splendore nell’orario del suo culmine, in quanto lo raggiungerà solo nel pomeriggio di domenica, e dunque di giorno.

E’ l’ultimo ciclo Lunare che si compie con il Plenilunio in Vergine, iniziato il 26 febbraio 2017 con la Luna Nuova in Pesci. Ultimo ciclo d’inverno che precede l’inizio della primavera e chiude il percorso annuale. Per leggere l'articolo completo clicca QUI.