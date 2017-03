Due giovani escursionisti soccorsi sul Monte Brizzia

PONTEBBA - Intervento del Soccorso Alpino di Moggio sabato pomeriggio per due escursionisti in difficoltà sul Monte Brizzia, in Comune di Pontebba. U. F., uomo, classe 1991 residente a Pontebba e F. S., donna, classe 1991 di Trieste, avevano salito la cima del Monte Brizzia percorrendo prima il sentiero del Calvario e poi il sentiero Della Schiava.



Alle 13.50 i due giovani hanno allertato il 118 scendendo dal Monte Brizzia dopo aver abbandonato il sentiero segnato in prossimità di franamenti e colate di neve giudicati pericolosi, a una quota di 1.200 metri a sud degli Stavoli Scalzer. Dopo circa 150 metri di discesa si sono trovati in difficoltà nel proseguire.



Tre tecnici del Cnsas di Moggio li hanno raggiunti, anche grazie alle coordinate Gps, riportandoli sul sentiero e accompagnandoli a valle in sicurezza. L’intervento si è concluso alle 17.15. Sono intervenuti anche il 118 e la Guardia di finanza di Sella Nevea.