PESCARA - Bella vittoria dell'Udinese a Pescara. I bianconeri vincono 3 a 1 grazie alle reti di Zapata, Jankto e Thereau

Al 20' del primo tempo Udinese in vantaggio con Zapata che, su angolo di Jankto, di testa con uno stacco imperioso mette alle spalle dell'incolpevole Bizzarri. Al 5' della ripresa arriva il raddoppio degli ospiti con Jankto, che su servizio di Halfredsson su schema di punizione, con un diagonale supera per la seconda volta Bizzarri. Poco dopo, al 10', ecco il tris della squadra di Delneri con la rete griffata da Thereau che in area biancazzurra non sbaglia. Ininfluente la deviazione di Bovo.

Al 38' Muntari rende un po' meno amara la pillola biancazzurra con la rete del 3-1 con una conclusione non irresistibile che beffa Scuffet in campo da pochi minuti al posto dell'infortunato Karnezis.

Non succede piu' niente e dopo sei minuti di recupero Celi manda le squadre negli spogliatoi. Vittoria importante perche' Pescara poteva nascondere insidie. Invece l'Udinese sembra aver ritrovato la giusta condizione per affrontare il resto del campionato senza cali di tensione a prescindere dall'avversario.