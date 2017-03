Altro grave incidente in Friuli: ferito un 29enne di Latisana

LATISANA - Un altro grave incidente sulle strade del Friuli. Questa volta è successo a Latisana, in viale Tricesimo, e a restare ferito in modo serio è un 29enne del posto, come riporta l'edizione on line de Il Gazzettino.

Il sinistro è avvenuto all'una e mezza di domenica. La vettura su cui viaggiava il giovane, una Citroen, è prima andata a finire contro un palo della luce poi ha terminato la sua corsa in un fosso. A quanto pare, da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Latisana, si tratterebbe di un'uscita autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Immediato l'intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. Il ragazzo è stato portato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia, dove si trova ricoverato in condizioni piuttosto gravi.